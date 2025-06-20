«Под угрозой расправы и с пистолетом затащили в машину. Сняли видео, чтобы я вернул деньги». Игрок казанского «Сокола» Циберкин об отстранении на 10 лет за организацию договорного матча

Футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин прокомментировал отстранение от футбола на 10 лет за нарушение регламента о ставках.

Ранее телеграм-канал Sport Baza опубликовал видео, на котором Циберкин признался в получении 800 тысяч рублей за организацию договорного матча в 2021 году. По словам футболиста на видео, «договорной матч не состоялся, потому что информацию слили».

«Мне писали с 2020 года и просили обеспечить результат матча. Писали моим товарищам по команде. Я взял деньги, но даже не думал что-то сделать.

Спустя два года они приехали ко мне. Под угрозой расправы и с пистолетом затащили в машину. Сняли видео. Разговор был такой, что я верну эти деньги. Но вернуть не удалось, и видео всплыло.

Вызвали в РФС 20 января. Попросили описать это видео, которое выставил человек от агентства Алексея Сафонова с моим участием. Не знаю, в чем был их интерес. Это был не Сафонов, а его человек. Зовут его Павел Лапин.

Делал ли я ставки на матчи? Был аккаунт. Но с 2022 года не было ставок. Тем более, никогда не ставил на матчи своей команды. Что буду делать дальше? Жить. Заниматься футболом, но не в этой стране», – заявил Циберкин.

«Взял у знакомого 800 тысяч под договорной матч, но он не состоялся». Игрок казанского «Сокола» Циберкин, отстраненный на 10 лет, признался в получении денег

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