  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Под угрозой расправы и с пистолетом затащили в машину. Сняли видео, чтобы я вернул деньги». Игрок казанского «Сокола» Циберкин об отстранении на 10 лет за организацию договорного матча
4

«Под угрозой расправы и с пистолетом затащили в машину. Сняли видео, чтобы я вернул деньги». Игрок казанского «Сокола» Циберкин об отстранении на 10 лет за организацию договорного матча

Футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин прокомментировал отстранение от футбола на 10 лет за нарушение регламента о ставках.

Ранее телеграм-канал Sport Baza опубликовал видео, на котором Циберкин признался в получении 800 тысяч рублей за организацию договорного матча в 2021 году. По словам футболиста на видео, «договорной матч не состоялся, потому что информацию слили». 

«Мне писали с 2020 года и просили обеспечить результат матча. Писали моим товарищам по команде. Я взял деньги, но даже не думал что-то сделать.

Спустя два года они приехали ко мне. Под угрозой расправы и с пистолетом затащили в машину. Сняли видео. Разговор был такой, что я верну эти деньги. Но вернуть не удалось, и видео всплыло.

Вызвали в РФС 20 января. Попросили описать это видео, которое выставил человек от агентства Алексея Сафонова с моим участием. Не знаю, в чем был их интерес. Это был не Сафонов, а его человек. Зовут его Павел Лапин.

Делал ли я ставки на матчи? Был аккаунт. Но с 2022 года не было ставок. Тем более, никогда не ставил на матчи своей команды. Что буду делать дальше? Жить. Заниматься футболом, но не в этой стране», – заявил Циберкин.

«Взял у знакомого 800 тысяч под договорной матч, но он не состоялся». Игрок казанского «Сокола» Циберкин, отстраненный на 10 лет, признался в получении денег

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Бизнес Online»
Ставки на футбол
Александр Циберкин
logoпремьер-лига Россия
Ставки на сегодня
logoРФС
дисквалификации
logoСокол Казань
logoВторая лига Б
Ставки на спорт
договорные матчи
Алексей Сафонов
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Габдуллин о водных видах спорта: «Наши спортивные события становятся с помощью букмекеров все интереснее и привлекательнее для зрителей»
17 минут назад
Николай Оганезов: «Еще в пандемию перед букмекерами встала дилемма, стоит ли спонсировать российский спорт. Все приняли решение, что поддержку надо нарастить»
44 минуты назад
«Окленд Сити» пропустил 10 мячей от «Баварии». Букмекеры считают, что «Бенфика» забьет новозеландцам минимум 6 голов
сегодня, 10:26
У «Фламенго» одно поражение в 16 последних матчах. 1.72 – бразильцы не проиграют «Челси»
сегодня, 09:55
«Бразильцам должно хватить класса, чтобы приговорить ворота лондонцев хотя бы раз». Прогноз Антона Фадина на матч «Фламенго» – «Челси»
сегодня, 09:28
Депутат Метелев: «С нелегальными букмекерами ничего сделать нельзя, они сидят в офшорах на Кипре. Будем вводить ответственность для тех, кто содействует им в России»
сегодня, 08:59
Коэффициент на ничью в матче «Интер Майами» – «Палмейрас» обвалился в 2 раза за сутки. Обе команды выйдут в плей-офф при таком исходе
1сегодня, 08:34
Андрей Кириленко: «Надеюсь, в ближайшее время Минспорт даст РФБ критерии распределения средств из Российского спортивного фонда»
сегодня, 07:55
«Индиана» котировалась андердогом во всех 6 матчах против «Оклахомы» в финале плей-офф НБА. «Тандер» – подавляющие фавориты решающей 7-й игры
8сегодня, 07:36
«ПСЖ» сенсационно проиграл «Ботафого» (0:1) на КЧМ. На победу бразильцев давали 9.00, на отсутствие голов у парижан – 10.00
1сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Фламенго» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
сегодня, 10:56Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Баварии» в матче КЧМ с «Бока Хуниорс»
сегодня, 09:30Промо
«ПСЖ» трижды подряд выиграл с крупным счетом. 2.85 – парижане разгромят «Ботафого» на КЧМ
1вчера, 14:55
Месси не забивает 3 матча подряд. 2.60 – забьет «Порту», 11.50 – сделает дубль
4вчера, 13:42
Поймать момент: рыбалка на природе для премиальных клиентов BetBoom
вчера, 13:21Промо
Коэффициент на победу «Интер Майами» над «Порту» обвалился с 5.60 до 3.50 за сутки
вчера, 11:56
BetBoom поделился итогами РПЛ: почти 10 000 000 рублей выигрыша с одинара и спасение экспресса с кф 1 117 благодаря акции «РПЛ 2:0»!
вчера, 09:53Промо
Лига Ставок MEDIA BASKET привозит всероссийский Draft Combine 2025 в Челябинск!
вчера, 08:12Промо
«Реал» играет вничью с «Аль-Хилалем» на КЧМ – 1:1. В перерыве на победу мадридцев дают 2.08
218 июня, 19:54
Трент дебютирует за «Реал» в матче против «Аль-Хилаля». 2.72 – забьет или отдаст ассист
118 июня, 18:44