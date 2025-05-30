Футболиста казанского «Сокола» Циберкина отстранили от футбола на 10 лет из-за ставок

Игрока казанского «Сокола » Александра Циберкина дисквалифицировали на 10 лет из-за нарушения регламента о ставках.

«В связи с допущенными футболистом ФК «Сокол» Александром Циберкиным нарушениями статьей 18, 21 регламента РФС по этике применить к футболисту санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет», – сообщили в РФС.

РФС не называет конкретную причину отстранения Циберкина, однако статья 18 регламента предусматривает запрет на участие футболистов в тотализаторе и азартных играх.

Казанский «Сокол» занимает 12 место в 4-й группе LEON Второй лиги Б. Циберкин провел 6 матчей за клуб в 2025 году, не отметившись результативными действиями.

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