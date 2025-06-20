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«Фламенго» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу

20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира встретятся «Фламенго» и «Челси». Игра пройдет в Филадельфии начнется в 21:00 мск.

Обе команды стартовали на КЧМ с уверенных побед. Бразильский клуб обыграл со счетом 2:0 «Эсперанс», лондонцы с таким же результатом одолели «Лос-Анджелес».

Победитель очной встречи практически гарантирует себе выход в плей-офф. Команды подходят к матчу без значительных кадровых потерь и в отличной форме. У «Фламенго» семь побед в восьми последних встречах, «Челси» выиграл девять из десяти прошлых матчей.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, фаворитом встречи является «Челси». На победу команды Энцо Марески предлагают кэф 2.15, на успех «Фламенго» дают 3.60, ничья идет за 3.40.

Эксперты склоняются к тому, что матч не будет сверхрезультативным. На тотал меньше 2.5 мячей можно поставить за 1.69. Этот исход зашел в пяти из шести последних игр «Челси» и в трех из четырех прошлых поединков «Фламенго».

На ТБ 2.5 предлагают 2.24, обмен голами можно взять за 1.94, на противоположный исход «Обе забьют: нет» дают 1.84.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча. 63% от всех ставок на исход пришлось на ничью. На победу «Фламенго» отдано 22%, на «Челси» – 15%.

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