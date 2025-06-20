Вероятность ничьей в матче «Интер Майами» – «Палмейрас» выросла на 17%. Такой исход выведет в плей-офф обоих

Во втором туре КЧМ-2025 «Палмейрас» выиграл 2:0 у «Аль-Ахли» а «Интер Майами» с победным голом Лионеля Месси обыграл «Порту» – 2:1.

Теперь у «Палмейраса» и «Интера» по четыре очка, у «Порту» и «Аль-Ахли» – по одному.

В третьем туре «Палмейрас» и «Интер» сыграют между собой. Ничья позволит обоим клубам выйти в плей-офф независимо от игры «Порту» – «Аль-Ахли».

Перед матчем «Интера» и «Порту» вероятность ничейного результата в игре «Палмейрас» – «Интер» оценивалась в 22% (коэффициент 4.40).

Она возросла до 39% (стало 2.45) после победы американцев над португальцами. Именно в этот момент стало понятно, что ничья «Палмейраса» и «Интера» в третьем туре устроит обе команды.

Матч «Палмейрас» – «Интер» состоится 24 июня в 4:00 по Москве.

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