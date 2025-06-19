РФС и «Фонбет» продлили соглашение о титульном спонсорстве Кубка России до конца сезона-2028/29
«Фонбет» будет титульным спонсором Кубка России следующие четыре года.
Стороны продлили соглашение о партнерстве до конца сезона-2028/29 на Петербургском международном экономическом форуме.
В подписании соглашения участвовали генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и управляющий акционер «Фонбет» Валентин Голованов.
РФС сообщил, что новое соглашение предусматривает серьезное улучшение финансовых условий и отражает готовность сторон к дальнейшему развитию турнира.
«Фонбет» выступает титульным спонсором Кубка России с 2022 года. Общая история партнерства букмекера и РФС насчитывает восемь лет.
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Опубликовал: Михаил Морозов
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