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Поймать момент: рыбалка на природе для премиальных клиентов BetBoom

Лето — это не только про солнце и суету, это шанс услышать тишину. В июне премиальные клиенты BetBoom сбежали от рутины — чтобы оказаться на рыбалке в «Золотом Сазане», в самом сердце природы.

Здесь, в рыболовном хозяйстве Поливаново, среди тишины и глади озера, развернулся досуг в лучших традициях русского отдыха. После обеда под открытым небом — рыбалка, вечер у костра с гитарой и песнями, а затем — жаркая баня до глубокой ночи. Среди участников — легенды футбола Вадим Евсеев и Дмитрий Сенников.

На следующее утро — завтрак в номер и продолжение релакса в спа.

У каждого гостя — уютный дом, полный комфорт и логистика до поселка на премиальном авто, чтобы путь до природы был таким же легким, как утренняя роса.

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