Лига Ставок MEDIA BASKET привозит всероссийский Draft Combine 2025 в Челябинск!

28 июня Лига Ставок Media Basket приедет в Челябинск и устроит для всех зрителей самый настоящий праздник баскетбола с участием лучших команд, хедлайнера Яникса и приглашенных гостей Dimma Urih, NXN и CRYLOVE.

Прошлым летом выездные турниры прошли в Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В этом году Лига Ставок Media Basket продолжает расширять границы проекта.

В столицу Южного Урала для проведения шоу-матчей отправятся:

— финалист последних двух сезонов, самая медийная команда страны HOOPS

— новичок пятого сезона MasterColor x MDK

— команда Словетского BLATOSPHERA, которая влюбила в себя сотни людей по итогам прошлого сезона

— команда Андрея Кириленко DAWGS, у которой есть не только смысл, но и очень много добра и крутых баскетболистов.

Помимо выставочного турнира в этот день пройдёт первый этап всероссийского драфт-камбэйна, по итогам которого лучшие игроки получат возможность принять участие в финале драфта в Москве и пробиться в состав команд шестого сезона.

Лига Ставок MEDIA BASKET – первая медийная баскетбольная лига в России, которая стартовала в 2023 году и объединила профессиональных баскетболистов, блогеров и селебрити, а также любителей в едином зрелищном турнире и стала одним из главных светско-спортивных мероприятий Москвы.

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