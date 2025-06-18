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«Реал» – «Аль-Хилаль»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе мадридцев в стартовом матче КЧМ

18 июня в первом туре Клубного чемпионата мира встретятся «Реал» и «Аль-Хилаль». Игра начнется в 22:00 мск.

Мадридцы проведут первый матч под руководством Хаби Алонсо. Испанский клуб сыграет без нескольких основных защитников. Продолжают восстанавливаться от травм Менди, Алаба и Карвахаль, под вопросом выход на поле Рюдигера.

У «Аль-Хилаля» тоже новое лицо на посту главного тренера. Саудовский клуб возглавил Симоне Индзаги. Команда из Эр-Рияда избежала серьезных потерь перед стартом КЧМ, поэтому в дебютном матче итальянец может рассчитывать на всех игроков основы.

Команды встречались в финале КЧМ-2022. Матч получился сверхрезультативным и завершился со счетом 5:3 в пользу мадридцев.

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«Реал» – явный фаворит поединка с «Аль-Хилалем». В БЕТСИТИ на победу команды Алонсо дают 1.41, на саудовцев можно поставить за 7.00, вероятность ничьей оценивается в 5.40.

Эксперты считают, что встреча получится богатой на голы. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.42, на ТБ 3.5 предлагают 2.08, на обмен голами дают 1.55.

С учетом котировок букмекеров и предматчевых раскладов интересно смотрится ставка «П1 и ТБ 2.5» за 1.84.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе испанской команды. На «Реал» пришлось 90% от всех ставок на исход, на успех «Аль-Хилаля» – 4%, на ничью – 6%.

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