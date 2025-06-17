775 000 от BetBoom за предсказания на Клубный чемпионат мира

15 июня стартовал Клубный чемпионат мира. Получится ли у «Манчестер Сити» или «Реал Мадрида» взять хоть какие-то трофеи в 2025м году? Эксперты на данный момент не могут выделить ни одного фаворита среди европейских грандов, но BetBoom запускает новую акцию для своих клиентов «Футбольный Оракул» с призовым фондом в 775 000 фрибетов.

Для участия в акции необходимо каждый день оставлять свой прогноз на победителя на специальном сайте , совершить ставку от 1000₽ на футбол с коэффициентом от 1.3 на футбол. За точный прогноз вы получите 1 балл, из которых будет формироваться таблица победителей среди всех участников акции.

Призовые места:

1 место – 100 000 фрибетов;

2 место – 75 000 фрибетов;

3 место – 50 000 фрибетов;

4-5 место – 25 000 фрибетов;

6-10 место – 15 000 фрибетов;

11-20 место – 10 000 фрибетов;

21-50 место – 5 000 фрибетов;

51-100 место – 2 000 фрибетов;

101-150 место – 1 000 фрибетов;

151-200 место – 500 фрибетов.