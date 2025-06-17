Итоги сезона РПЛ от амбассадора BetBoom Валерия Карпина! О драме последнего тура РПЛ, прогрессе ЦСКА и символической сборной сезона

Амбассадор BetBoom, тренер сборной России по футболу и ФК «Динамо» Валерий Карпин поделился впечатлениями от прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги. В эксклюзивном Валерий Георгиевич выделил самые запоминающиеся моменты, назвал главных открытий и оценил перспективы чемпионской гонки в следующем году.

Самый драматичный матч сезона

«Самый драматичный матч — это, наверное, игра последнего тура между «Краснодаром» и «Динамо». Решалась судьба титула, и накал был невероятным. Не столько из-за тактики или индивидуальных действий, сколько из-за важности момента», — отметил Карпин.

Команда и игроки, совершившие рывок

«Если говорить о прогрессе, то, пожалуй, ЦСКА. А среди игроков я бы выделил Матвея Кисляка — это открытие сезона. Также Алексей Батраков из «Локомотива» проявил себя ярко, но он больше времени находится на виду»

Символическая сборная и MVP чемпионата

Вратарь: Станислав Агкацев

Защитник: Максим Осипенко

Полузащитник: Алексей Батраков

Нападающий: Джон Кордоба

«Самым ценным игроком сезона я бы назвал Кордобу. Без него «Краснодару» было бы гораздо сложнее завоевать чемпионство», — подчеркнул Валерий Георгиевич.

Будущее чемпионской гонки

После шести лет доминирования «Зенита» «Краснодар» прервал гегемонию петербуржцев. Карпин считает, что в следующем сезоне борьба за золото станет ещё острее:

«Те же команды, которые в этом году боролись за верхние места, — «Спартак», «Динамо», «Локомотив», возможно, ЦСКА — смогут навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту». Все они в этом сезоне вошли в первую шестёрку, так что конкуренция будет серьезной».