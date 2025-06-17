BetBoom расширяет возможности для любителей NBA — в линии появились новые маркеты на статистику игроков

Букмекерская компания BetBoom продолжает совершенствовать линию, добавляя новые варианты для поклонников баскетбола. Теперь в матчах NBA доступны множество дополнительных маркетов, которые позволят пользователям глубже погрузиться в анализ игры и делать еще более точные прогнозы. При этом новые варианты доступны для ставок как до начала встречи, так и прямо по ходу противостояния.

Новые прематч-маркеты в NBA:

● Тотал перехватов — ставка на количество перехватов игрока

● Дабл-дабл — прогноз на достижение игроком двузначных показателей в двух статистических категориях

● Трипл-дабл — ставка на тройное достижение (очки, подборы, передачи и др.)

● Тотал блоков — прогноз на количество блок-шотов

● Тотал подборов — ставка на число подборов

● Тотал передач — прогноз на количество результативных передач

Новые live-маркеты:

● Следующий результативный бросок — ставка на то, какая команда реализует следующий бросок

● Исход следующего владения — прогноз на то, как завершится следующее владение команды (реализация броска или потеря мяча)

● Тип следующего броска — ставка на вид броска (3-очковый, 2-очковый, штрафной)

● Тип броска хозяев — прогноз на тип броска домашней команды

● Тип броска гостей — ставка на тип броска команды соперника

Обновленная линия уже доступна для клиентов BetBoom как в приложении, так и на сайте.