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Рафиков одержал победу над Пираевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights Boxing в Казахстане

Турнир прошел 13 июня в Алматы.

Бой продлился все шесть раундов и завершился победой казахского бойца Фаниля Рафикова над россиянином Марифом Пираевым единогласным решением судей. Сам турнир проходил по правилам бокса.

Предыдущий бой Рафиков проводил против Ахмеда Алиева в Павлодаре, где также одержал победу единогласным решением судей. 

В со-главном бою вечера БЕТСИТИ Fight Nights Boxing встречались Бергут Ходжибоев и Бекас Касенаем. Победу одержал Касенай раздельным решением судей. 

Другие результаты вечера:

Марат Исаев победил Ернара «Донателло» Ерназарулы единогласным решением судей по итогам шести раундов;

Адиль Боранбаев одержал победу в четырех раундах над Маратом Хасановым;

Римма Волосенко в дебютном боксерском поединке победила Манжот Ратту из Индии.

натив
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