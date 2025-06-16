В Завидово состоялся первый этап 3-его сезона Кубка Лиги Ставок по гольфу

С 10 по 11 июня 2025 года в гольф-клубе «Завидово» прошел первый этап 3-его сезона Кубка Лиги Ставок по гольфу среди любителей. Формат турнира — стейблфорд с учётом гандикапа, два игровых дня по 18 лунок.

Участники отборочного этапа, показавшие лучшие результаты, получили право сразиться за денежные призы в финальном этапе. Ими стали:

· мужчины HCP 0–10 (Группа А): Смирнов Сергей, Прокопович Алексей, Толстобров Геннадий, Окороков Николай, Тимошин Александр, Корниенко Игорь;

· женщины HCP 0–12 (Группа B): Туманова Наталья, Зарудная Наталья, Голицина Дарья;

· мужчины HCP 10,1–28 (Группа C): Сучков Сергей, Пономаренко Дмитрий, Икаев Сергей, Охотин Кирилл, Чубрик Георгий, Крочев Вячеслав;

· женщины HCP 12,1–32 (Группа D): Акишина Марина, Красникова Ольга, Дик Ольга, Майорова Евгения, Вишнякова Мария, Марина Яна.

Призовой фонд Кубка составляет 3 600 000 рублей. Победители в каждой группе в финале получат: за 1-е место — 500 000 рублей, за 2-е место — 250 000 рублей, за 3-е место — 150 000 рублей. Кроме этого, каждый игровой день «Лига Ставок» дарит фрибеты в размере 50 000 рублей за победу в номинациях «Closest to the Pin» и «Longest Drive».

«Кубок Лиги Ставок по гольфу — это не просто соревнование, а уникальная платформа, объединяющая тысячи преданных поклонников гольфа по всей стране. Для любителей это шанс погрузиться в увлекательный мир игры, испытать свои силы и разделить эмоции с единомышленниками. Желаю всем участникам незабываемых впечатлений, точных ударов и, конечно, триумфальных побед! Пусть этот турнир станет ярким событием вашего спортивного сезона и запомнится на долгие годы», ­– отметил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Первый этап подтвердил боевой настрой участников и интригу в каждой категории. Следующий отборочный этап пройдет 9 июля в Раево только для членов клуба, далее — Целеево, Доброград, а финал состоится 4–5 сентября в Пестово.

Следите за развитием событий – следующий этап уже близко!