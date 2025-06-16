PARI потратит около 2 млрд рублей на работу с VIP-клиентами в 2025 году

Стал известен бюджет букмекерской компании PARI на работу с VIP-клиентами в 2025 году.

«Бюджет проекта Pari Secret на 2025 год составляет около 2 млрд рублей. Из этой суммы больше 1 млрд рублей является кешбэком. Остальная сумма – это подарки, полная организация и сопровождение на мероприятия, в том числе за рубеж.

Например, мы уже летали в Дубай на три дня, вывезя с собой больше 30 наших самых крупных клиентов. В среднем траты на каждого превысили 500 тысяч рублей. В эту сумму входят билеты и все, что связано с проживанием, просмотром финального теннисного матча серии ATP», – заявил директор по развитию бизнеса PARI Евгений Луговский.

В VIP-программе букмекера Pari Secret участвуют клиенты, чей недельный оборот ставок составляет от 1 миллиона рублей.

«Продукт для аудитории в другой весовой категории». PARI в Дубае представил программу Pari Secret

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