Сумма нового контракта Olimpbet с МХЛ – более 130 млн рублей за сезон (Владимир Прокофьев)

МХЛ и Olimpbet продлили контракт до 2028 года.

«Olimpbet продлил контракт с МХЛ на 3 сезона. Партнерство – до лета 2028 года. БК сотрудничает с молодежной хоккейной лигой с 2022-го.

Ключевая опция – нейминг, что позволяет покупать, например, наружную рекламу.

Первый контакт коллеги оценивали в 130 млн рублей за сезон. Очевидно, стоимость выросла», – сообщил в телеграме экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев.

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