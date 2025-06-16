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Сумма нового контракта Olimpbet с МХЛ – более 130 млн рублей за сезон (Владимир Прокофьев)

МХЛ и Olimpbet продлили контракт до 2028 года.

«Olimpbet продлил контракт с МХЛ на 3 сезона. Партнерство – до лета 2028 года. БК сотрудничает с молодежной хоккейной лигой с 2022-го.

Ключевая опция – нейминг, что позволяет покупать, например, наружную рекламу. 

Первый контакт коллеги оценивали в 130 млн рублей за сезон. Очевидно, стоимость выросла», – сообщил в телеграме экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
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