14+ голов и 3 ассиста – ожидания букмекеров от Шешко в дебютном сезоне АПЛ за «МЮ»

Беньямин Шешко перешел в «Манчестер Юнайтед».

22-летний нападающий подписал контракт с манкунианцами до 2030 года. Сообщалось, что сумма сделки с «РБ Лейпциг» составляет 76,5 млн евро плюс 8,5 млн в качестве бонусов. 

Букмекеры открыли линию на статистику Шешко в дебютном сезоне АПЛ. От него ждут минимум 14 голов (1.85) и 3 ассиста (2.00).

В сезоне-2024/25 нападающий забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 33 матчах Бундеслиги.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
