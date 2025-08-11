Президент «БЕТСИТИ Пармы» о смене названия клуба: «Важное событие с учетом того, какое значение государство придает поддержке спорта от букмекеров»

В «БЕТСИТИ Парме» прокомментировали смену названия клуба.

Титульным спонсором баскетбольного клуба из Перми стала букмекерская компания БЕТСИТИ. В рамках соглашения «Парма» сменила название на «БЕТСИТИ Парма».

«Мы рады, что БЕТСИТИ, один их крупнейших брендов, работающих на букмекерском рынке России, принял решение стать партнером БК «ПАРМА». Это важное событие с учетом того, какое значение придает наше государство поддержке спорта со стороны беттинговых компаний.

Мы уверены, что долгосрочное сотрудничество с БЕТСИТИ (договор подписан на три года), сделает наш продукт еще интереснее и зрелищнее для болельщиков. До встречи на баскетболе!» – заявил президент БК «БЕТСИТИ Парма» Сергей Богуславский.