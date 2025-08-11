Дегтярев – федерациям и лигам: «Шантажировать меня букмекерскими деньгами не получится. Идите рекламу продавайте!»

Михаил Дегтярев заявил о попытках спортивных федераций получить букмекерские средства в обход новым правилам.

С 1 января 2026 года заработает Российский спортивный фонд. Он будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта Михаил Дегтярев.

Деньги из фонда будут перечислять в спортивные федерации и лиги согласно критериям Минспорта на конкурсной основе. Ранее букмекеры направляли целевые отчисления напрямую лигам и федерациям пропорционально объему ставок на определенный вид спорта.

По словам Дегтярева, значительные вложения букмекерских денег в спорт за последние два года не принесли «прорывных результатов».

«Это мой ответ тем, кто начинает там шантажировать [букмекерскими деньгами], говорит, как же так, мы на них рассчитывали, все пропало, там лиги некоторые... Идите рекламу продавайте!

Лиги – это вообще коммерческая история в первую очередь. При чем здесь деньги букмекеров-то, я не понял. Прямые контракты с букмекерами заключайте, пожалуйста. Вон они у вас везде рекламируются, на стадионах, в залах, ради бога.

Причем здесь отчисления целевые на спорт, в первую очередь детско-юношеский. Поэтому шантажировать фонд российский спортивный, меня и нашу команду не получится.

Те, кто занимались ерундой и темными делишками, могут искать спонсоров», – заявил Дегтярев.

