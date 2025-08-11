«Тенниси» досрочно рассчитал ставки на чемпионство «Локомотива». У клуба 4 из 4 побед на старте РПЛ

БК «Тенниси» досрочно выплатила выигрыши по ставкам на чемпионство «Локомотива» в Мир РПЛ.

«Тенниси» рассчитали выигрышем ставки на чемпионство «Локомотива». Генеральный директор и соучредитель БК Руслан Сулейманов подтвердил информацию.

Коэффициент на титул «Локомотива» до старта сезона был 34.00 – по его словам, самый высокий [среди букмекеров] РФ.

Это безумие от самой веселой БК? Не совсем. Объем ставок небольшой, а хайпануть можно.

Пока «Зенит» и «Спартак» буксуют, «Локо» – лидер. Сделали красиво. Наш ответ Paddy Power!» – написал в телеграме беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.

Ранее британский букмекер Paddy Power досрочно рассчитал ставки на чемпионство «Селтика» в Шотландии – уже после первого тура.

