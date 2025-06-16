Olimpbet продлил контракт с МХЛ до 2028 года

МХЛ и Olimpbet продлили соглашение о партнерстве на три сезона.

Букмекерская компания является титульным партнером чемпионата МХЛ с 2022 года.

«В 2022 году МХЛ обрела надежного стратегического партнера, с которым мы выстраиваем прочный фундамент для будущего молодежного хоккея и воспитания новых звезд, которые совсем скоро пополнят ряды КХЛ.

За три года совместной работы были успешно реализованы инициативы, направленные на поддержку МХЛ: продвижение чемпионата, учреждение премии для игроков и клубов, а также расширение медиапространства лиги.

Продление партнерства еще на три сезона гарантирует, что в ближайшие годы нас ждет еще больше ярких проектов и значимых результатов», – заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

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