Букмекеры считают, что Доннарумма скорее перейдет в «МЮ», чем останется в «ПСЖ»

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Как сообщает ESPN, «ПСЖ» купил Люку Шевалье у «Лилля» за 40+15 млн евро. 23-летний француз станет основным голкипером парижан. 

Британские букмекеры считают, что Доннарумма перейдет в «МЮ». Коэффициент на этот трансфер упал с 2.88 до 1.83. Продолжение карьеры в «ПСЖ» менее вероятно – 2.37.

Также в линии есть варианты с переходом Доннаруммы в «Челси» (9.00) и «Баварию» (17.00).

