Букмекеры считают, что Доннарумма скорее перейдет в «МЮ», чем останется в «ПСЖ»
Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Как сообщает ESPN, «ПСЖ» купил Люку Шевалье у «Лилля» за 40+15 млн евро. 23-летний француз станет основным голкипером парижан.
Британские букмекеры считают, что Доннарумма перейдет в «МЮ». Коэффициент на этот трансфер упал с 2.88 до 1.83. Продолжение карьеры в «ПСЖ» менее вероятно – 2.37.
Также в линии есть варианты с переходом Доннаруммы в «Челси» (9.00) и «Баварию» (17.00).
«Спартак» – аутсайдер против «Локо. Неужели это опасно для хозяев?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости