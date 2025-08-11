БЕТСИТИ о партнерстве с «БЕТСИТИ Пармой»: «Для нас это знаковое событие. Впервые в истории мы стали титульным партнером баскетбольного клуба»

В букмекерской компании БЕТСИТИ прокомментировали подписание соглашения с «БЕТСИТИ Пармой».

Букмекер стал титульным спонсором баскетбольного клуба из Перми. В рамках соглашения «Парма» сменила название на «БЕТСИТИ Парма».

«Для нас это знаковое событие – впервые в истории БЕТСИТИ мы становимся титульным партнером баскетбольного клуба.

«БЕТСИТИ Парма» – это не просто смена названия, а начало большого пути, который открывает новые возможности как для клуба, так и для нашей компании. Баскетбол, как один из самых зрелищных и динамичных видов спорта, идеально соответствует нашей философии – мы ценим драйв и яркие эмоции.

А Пермь – город с богатыми баскетбольными традициями, и мы рады стать частью этого наследия, вдохнув новую энергию в любимую игру пермских болельщиков», – заявил СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.