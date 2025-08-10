BetBoom стал титульным партнером Pro Anglers League (PAL)

Букмекерская компания BetBoom и Pro Anglers League (PAL) — Лига Профессиональных Рыболовов — объявляют о старте партнерства. BetBoom получает эксклюзивный статус титульного спонсора турнира, а PAL обретает мощного партнера для развития рыболовного спорта в России.

Ключевые аспекты сотрудничества:

BetBoom становится титульным партнером PAL, а название турнира будет включать бренд букмекерской компании.

Запуск специальных интерактивов для зрителей во время трансляций.

Совместные розыгрыши, публикации и спецпроекты с охватом многотысячной аудитории.

Производство эксклюзивного видеоконтента с участием спортсменов и блогеров.

Павел Краснов, руководитель Отдела спонсорства BetBoom, прокомментировал анонс: «Мы рады стать партнером PAL — самого зрелищного и быстрорастущего рыболовного турнира в стране. Для BetBoom это новый интересный опыт и выход на территории видов спорта, где еще никогда не ступала нога букмекерских компаний. Мы верим, что совместно сможем реализовать наиболее креативные и уникальные проекты для фанатов рыболовного спорта! Будет жарко!»

Вадим Гиндин, учредитель Лиги Профессиональных Рыболовов (PAL): «Наше партнерство с BetBoom – одной из крупнейших букмекерских компаний страны – несомненно поможет турниру шагнуть на новый уровень. Больше зрителей, больше драйва, больше азарта – вот чего мы ждём от нашего сотрудничества. Для Лиги это ещё и новый уровень ответственности. Перед болельщиками и перед нашим новым партнёром. Нас всех ждёт интересный сезон!»

Первый этап турнира PAL с участием BetBoom пройдет с 26-го по 28-ое августа на Камском водохранилище (Пермский край)

Следите за новостями на официальных ресурсах BetBoom и Pro Anglers League!

О BetBoom

Компания BetBoom появилась на рынке в 2011 году. В августе 2020 года букмекер провел ребрендинг. Фокус компании сместился на простоту, фан и комфорт − важные качества, которые выгодно отличают BetBoom от конкурентов.

О PAL

Лига Профессиональных Рыболовов была создана в 2012 году и стех пор проводит турниры по ловле рыбы спиннингом под эгидой PAL вот уже 14 лет. Это самый зрелещный, самый известный и престижный турнир страны, в котором сильнейшие спиннингисты бьются за титул Лучших Рыболовов Года.