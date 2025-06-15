Сборная США – подавляющий фаворит против Тринидада и Тобаго в Кубке КОНКАКАФ. Американцы проиграли 4 последних матча

Сборная США встретится с Тринидадом и Тобаго в рамках 1-го тура Кубка КОНКАКАФ.

Американцы котируются подавляющими фаворитами с коэффициентом 1.09. На победу США с форой (-2,5) дают 1.63. На Тринидад и Тобаго можно поставить за 26.00, на ничью – за 11.00.

США проиграли 4 последних матча – Панаме (0:1), Канаде (1:2), Турции (1:2) и Швейцарии (0:4).

Игра пройдет в ночь на 16 июня. Начало – в 1:00 мск.

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