Карпин возглавил «Динамо». 2.60 – финиширует в топ-3 РПЛ, 9.00 – выиграет Кубок России
Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо».
В следующем сезоне «Динамо» котируется пятым фаворитом Мир РПЛ, на чемпионство букмекеры дают коэффициент 11.00. На финиш бело-голубых в тройке можно поставить за 2.60.
В Фонбет Кубка России «Динамо» также входит в топ-5 претендентов, победа в турнире оценивается в 9.00. Столько же шансов у действующего обладателя трофея – ЦСКА.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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