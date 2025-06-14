Бетторы БЕТСИТИ ставят на «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ

15 июня в матче первого тура клубного чемпионата мира встретятся «ПСЖ» и «Атлетико». Игра начнется в 22:00 мск.

Французский клуб триумфально завершил сезон, разгромив «Интер» в финале Лиги чемпионов и оформив требл. Парижане выиграли пять последних матчей с общим счетом 17:3!

«Атлетико» закончил год без трофеев, но неплохо провел концовку сезона. Мадридцы одержали четыре победы в шести последних матчах и финишировали на третьем месте в чемпионате Испании.

«ПСЖ» и «Атлетико» встречались на общем этапе в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. Игра прошла в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, у французской команды хорошие шансы на реванш. На победу парижан предлагают кэф 1.90 , на успех «Атлетико» дают 3.80 , ничья идет за 3.90 .

Эксперты считают, что встреча получится результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.69 . Этот исход зашел в шести прошлых матчах «ПСЖ» и в трех из четырех последних игр мадридцев.

На ТМ 2.5 предлагают 2.17 , обмен голами можно взять за 1.61 , на противоположный исход «Обе забьют: нет» дают 2.32 .

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «ПСЖ». На победу парижан пришлось 68% от всех ставок на исход, на «Атлетико» – 12%, на ничью – 20%.

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