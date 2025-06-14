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Бетторы БЕТСИТИ ставят на «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ

15 июня в матче первого тура клубного чемпионата мира встретятся «ПСЖ» и «Атлетико». Игра начнется в 22:00 мск.

Французский клуб триумфально завершил сезон, разгромив «Интер» в финале Лиги чемпионов и оформив требл. Парижане выиграли пять последних матчей с общим счетом 17:3!

«Атлетико» закончил год без трофеев, но неплохо провел концовку сезона. Мадридцы одержали четыре победы в шести последних матчах и финишировали на третьем месте в чемпионате Испании.

«ПСЖ» и «Атлетико» встречались на общем этапе в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. Игра прошла в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, у французской команды хорошие шансы на реванш. На победу парижан предлагают кэф 1.90, на успех «Атлетико» дают 3.80, ничья идет за 3.90.

Эксперты считают, что встреча получится результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.69. Этот исход зашел в шести прошлых матчах «ПСЖ» и в трех из четырех последних игр мадридцев.

На ТМ 2.5 предлагают 2.17, обмен голами можно взять за 1.61, на противоположный исход «Обе забьют: нет» дают 2.32.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «ПСЖ». На победу парижан пришлось 68% от всех ставок на исход, на «Атлетико» – 12%, на ничью – 20%.

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