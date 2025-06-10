Давид Багдасаров о борьбе с лудоманией: «Нужна просветительская работа с акцентом на то, что азартные игры – это не способ заработка»

Эксперт игрового рынка Давид Багдасаров высказался о проблеме лудомании в России.

– Какое видишь решение проблемы лудомании? И какая роль в этом у государства, а какая у букмекеров?

– Все решения проблемы лудомании вижу в регуляторном виде. И отвечать за это должно как государство, так и сами организаторы азартных игр.

Плюс вижу необходимость просветительских работ на общеобразовательном уровне. В первую очередь, нужно делать акцент на том, что азартные игры – это не способ заработка. Это исключительно сфера развлечений с острыми ощущениями. В итоге за эти развлечения человек должен платить.

То есть позиционировать азартные игры нужно только в таком виде, а также заниматься повышением уровня финансовой грамотности.

Проблема масштабная, и ее нужно решать в различных видах. Повторюсь, что этим должно заниматься и государство, и сама отрасль – особенно по части образовывания молодежи, так как большая часть проблем начинается именно в раннем возрасте? – заявил Багдасаров.

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