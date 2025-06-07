5.50 – коэффициент, что Илон Маск отпишется от Трампа в соцсетях до июля. Президент США и миллиардер публично поссорились

Букмекеры принимают ставки на развитие ссоры между Дональдом Трампом и Илоном Маском.

5 июня Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем публично раскритиковал Маска. После этого конфликт перешел в соцсети.

Платформа прогнозов Polymarket открыла несколько линий на это событие. Коэффициентом 5.50 оценивается отписка Маска от Трампа в соцсетях до июля. За 100.00 можно поставить на то, что президент США извинится перед Маском до понедельника.

Если оппоненты помирятся к пятнице, сыграет коэффициент 7.14.

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