Игроки БЕТСИТИ оценили шансы сборной России обыграть Нигерию

6 июня состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 20:00 мск.

Сборная России выиграла восемь матчей подряд с разницей мячей 44:0. В последний раз команда Валерия Карпина выходила на поле в марте этого года. Оба домашних матча россиян завершились победами со счетом 5:0 – были разгромлены Гренада и Замбия.

У Нигерии три победы в пяти прошлых матчах. Игра со сборной России станет для «орлов» последней серьезной проверкой перед заключительными матчами квалификации ЧМ-2026. Пока нигерийцы занимают четвертое место в своей группе.

В Москву не прилетели сразу несколько ключевых футболистов африканцев – Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Уилфред Ндиди и Самуэль Чуквуезе.

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Сборная России – фаворит матча с Нигерией. В БЕТСИТИ на победу россиян дают 2.22 , на Нигерию можно поставить за 3.80 , вероятность ничьей оценивается в 3.30.

Эксперты считают, что встреча не будет слишком результативной. На тотал меньше 2.5 мячей можно поставить за 1.70 , на ТБ 2.5 предлагают 2.23 . Обмен голами можно взять за 1.92, «Обе забьют: нет» идет за 1.88.

С учетом котировок букмекеров и предматчевых раскладов интересно смотрится ставка «П1 и ТМ 4.5» за 2.40.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе российской сборной. На команду Карпина пришлось 77% от всех ставок на исход, на успех гостей – 17%, на ничью – 6%.

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