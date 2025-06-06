500 000 фрибетов от BetBoom за ставку на Сборную

10 июня состоится BetBoom Матч Сборной России по футболу против Беларуси. В составе команды Карпина ожидается и обладатель Лиги Чемпионов (Сафонов), и обладатель Лиги Европы (Миранчук). Победители Еврокубков должны дать правильный импульс нашей сборной. Аналитики прогнозируют зрелищный и результативный футбол. Проверить прогнозы лучше с помощью новой акции от BetBoom – “Удвоение в Минске” и поучаствовать в розыгрыше 500 000 фрибетов от официального партнера Сборной России по футболу.

Для участия в акции, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте , совершить любую ставку номиналом 1000₽ с любым коэффициентом до 10 июня. А 11 июня BetBoom удвоит 500 случайных ставок.