Бразилия не смогла победить Эквадор в дебютном матче Анчелотти, хотя котировалась фаворитом
Сборные Эквадора и Бразилии сыграли вничью (0:0) в южноамериканском отборе ЧМ-2026.
Бразильцы провели дебютный матч под руководством тренера Карло Анчелотти.
Гости котировались фаворитам встречи за 2.10. На ничью давали коэффициент 3.50, на отсутствие голов – 7.50.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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