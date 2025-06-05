«Лига Ставок» провела эксклюзивные показы финала Лиги Чемпионов для VIP-игроков

31 мая букмекерская компания «Лига Ставок» провела для VIP-игроков закрытые показы финала Лиги Чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» под названием «Liga Fest». Мероприятия прошли в STRELKA BAR, двух премиальных клубах на Пушкинской и в Жуковке в Москве, а также в Доме Спорта Лиги Ставок в Санкт-Петербурге. В финале «ПСЖ» выиграл 5:0 и впервые в своей истории завоевал главный еврокубковый трофей.

В STRELKA BAR была организована увлекательная программа: шоу фристайлеров, стенография, PlayStation, аэрофутбол, аквагрим и квест для юных болельщиков. Кроме того, всем участникам дарили персонализированный мерч и брендированные мячи, а амбассадоры «Лиги Ставок», легендарный спортивный комментатор Виктор Гусев и ведущий Матч ТВ Евгений Евневич подарили болельщикам ощущение настоящего футбольного праздника.

В клубах Private Betting состоялся финал весенней серии розыгрыша Grand Prix, в рамках которого было разыграно 8 млн рублей. Гостями финала в клубе на Пушкинской стали известные футболисты Руслан Пименов и Игорь Семшов, которые дополнили матч живым комментированием.

В Доме Спорта гости окунулись в атмосферу Франции и Италии с танцевальной программой и изысканной кухней. Комментировал финальную игру комментатор Матч ТВ Денис Богданов.

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