Япония выиграла 19 из 22 последних матчей по угловым. 1.95 – победят Австралию по корнерам
Сборные Австралии и Японии встретятся в квалификации ЧМ-2026.
Японцы за последние полтора года проиграли по угловым лишь однажды. В 19 матчах на этом отрезке Япония победила по корнерам, еще в двух сыграла вничью.
Букмекеры дают коэффициент 1.95 на то, что Япония победит Австралию по угловым, 1.50 – не проиграет.
Матч состоится 5 июня и начнется в 14:10 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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