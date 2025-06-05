Япония выиграла 19 из 22 последних матчей по угловым. 1.95 – победят Австралию по корнерам

Сборные Австралии и Японии встретятся в квалификации ЧМ-2026.

Японцы за последние полтора года проиграли по угловым лишь однажды. В 19 матчах на этом отрезке Япония победила по корнерам, еще в двух сыграла вничью.

Букмекеры дают коэффициент 1.95 на то, что Япония победит Австралию по угловым, 1.50 – не проиграет.

Матч состоится 5 июня и начнется в 14:10 мск.

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