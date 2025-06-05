«В России большая инфляция, поэтому логично, что случился рост депозитов». Экс-шеф PR BetBoom Даньшин о росте букмекерского рынка

Бывший PR-директор BetBoom Михаил Даньшин оценил рост букмекерского рынка в России.

По данным «Рейтинга Букмекеров», совокупный оборот российского букмекерского рынка за 2024 год, включая нелегальный сектор, составил 5,91 триллиона рублей. Показатель увеличился на 45,2% за год.

«Я думаю, здесь несколько факторов сложились. Нету одного такого большого. Рынок действительно растет за счет того, что букмекеры все теснее вплетаются в лайфстайл. Большие букмекеры спонсируют оффлайн-ивенты, создают новые коллаборации с брендами одежды, подписывают топовых инфлюенсеров – и естественно, это все влияет на состояние имиджа в целом.

Второй момент – это инфляция. Она большая в России, поэтому логично, что рост депозитов тоже случился.

И третий момент – это борьба с нелегальными букмекерами. Мы помним, что было несколько волн блокировок платежных решений, и это, естественно, тоже повлияло. Я думаю, что доля легальных букмекеров уменьшилась», – заявил Даньшин.

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