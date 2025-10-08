839,1 млн пользователей посетили сайты российских БК в 2025 году. Трафик букмекеров упал на 16%
Трафик сайтов российских букмекеров в 2025 году упал на 16%.
По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов российских букмекеров с января по сентябрь 2025-го составил 838,1 млн пользователей. За этот же период 2024-го посещаемость российских БК составила 1002,9 млн человек.
Показатели упали на 163,8 млн (16%). В 2025-м лидером по общему трафику стал сентябрь – 105,1 млн посетителей.
Беттинг-спонсоры в Лиге конференций: 40% зависят от букмекеров, форму придется менять
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Вредный букмекер»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости