839,1 млн пользователей посетили сайты российских БК в 2025 году. Трафик букмекеров упал на 16%

Трафик сайтов российских букмекеров в 2025 году упал на 16%.

По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов российских букмекеров с января по сентябрь 2025-го составил 838,1 млн пользователей. За этот же период 2024-го посещаемость российских БК составила 1002,9 млн человек.

Показатели упали на 163,8 млн (16%). В 2025-м лидером по общему трафику стал сентябрь – 105,1 млн посетителей.

