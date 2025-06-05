Промо
0

Испания – Франция: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита полуфинала Лиги наций

5 июня состоится второй полуфинал Лиги наций, в котором сыграют сборные Испании и Франции. Встреча пройдет в Штутгарте и начнется в 22:00 мск.

Испания – победитель прошлого розыгрыша Лиги Наций. На групповом этапе текущего турнира «Фурия Роха» выиграла пять матчей при одной ничьей, а в четвертьфинале прошла Нидерланды (2:2, 4:3 д.в.). Беспроигрышная серия испанцев составляет уже 15 матчей – 11 побед и 4 ничьи в основное время.

Франция, как и Испания, стала первой в своей группе, а в 1/4 финала оказалась сильнее сборной Хорватии. Трехцветные уступили в первом выездном матче (0:2), но победили с таким же счетом в основное время ответной встречи и оказались точнее соперника в серии пенальти.

В последний раз испанцы и французы встречались в полуфинале Евро-2024. Матч завершился победой команды Луиса де ла Фуэнте со счетом 2:1.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение сборной Испании. На выход «Фурии Рохи» в финал Лиги наций предлагают кэф 1.69, на итоговый успех французов дают 2.26.

Победу испанцев в основное время можно взять за 2.37, на трехцветных дают 3.30, вероятность ничьей оценивается в 3.40.

Интересно смотрится ставка на тотал больше 2.5 мячей за 1.96. Этот исход зашел в пяти матчах Испании подряд.

На тотал меньше 2.5 можно поставить за 1.90. Обмен голами можно взять за 1.72, противоположный исход «ОЗ: нет» идет за 2.12.

Большинство игроков БЕТСИТИ выбирают испанцев. На победу чемпионов Европы в основное время матча пришлось 60% от всех ставок на исход, на сборную Франции – 23%, на ничью отдано 17%.

Ставь на футбол в БЕТСИТИ с гарантированным бонусом до 2000 ₽!

Ставки на спорт
БЕТСИТИ
натив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
В Беларуси запретили мультиаккаунтинг и ужесточили требования к прохождению идентификации
вчера, 19:59
Бобровский стал главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» у букмекеров
7вчера, 19:20
Мбаппе – фаворит на звание лучшего игрока клубного ЧМ. Винисиус и Месси – в топ-10
5вчера, 18:45
Двалишвили – явный фаворит титульного боя против О’Мэлли у букмекеров
3вчера, 18:25
«МЮ» стал у букмекеров фаворитом на подписание Дьокереша
20вчера, 07:47
5.50 – коэффициент, что Илон Маск отпишется от Трампа в соцсетях до июля. Президент США и миллиардер публично поссорились
3вчера, 07:16
«Флорида» стала фаворитом финала Кубка Стэнли после 2-го матча в серии против «Эдмонтона»
1вчера, 06:12
«Ожидаем умеренный рост в пределах 10%. Сдерживающие факторы – усиление регулирования и ограничения в продвижении». BetBoom – о букмекерском рынке РФ
6 июня, 14:55
«Лига Ставок» – лидер по открытым счетам в 2024-м среди российских БК. «Фонбет» и Winline – в топ-3
6 июня, 14:33
Депутат Метелев: «Ответственность за популяризацию азартных игр составляет всего 2 тысячи рублей. Мы вносим законопроект, который повысит ее до 7 миллионов»
16 июня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Португалия – Испания: бетторы БЕТСИТИ выбрали фаворита финала Лиги наций
вчера, 15:03Промо
BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC
вчера, 11:23Промо
Соболенко – явный фаворит против Гауфф в финале «Ролан Гаррос». 2:0 по сетам – самый вероятный счет
вчера, 06:42
«Контратаки нигерийцев могут стать проблемой для не самой скоростной российской обороны». Прогноз Андрея Савина на Россия – Нигерия
6 июня, 13:13
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы сборной России обыграть Нигерию
6 июня, 09:48Промо
500 000 фрибетов от BetBoom за ставку на Сборную
6 июня, 08:23Промо
Клиент BetBoom предугадал разгром в финале ЛЧ и выиграл 3 050 000 рублей со ставки в 15 000! Экспресс «доехал» на последних минутах матча.
5 июня, 13:44Промо
«Лига Ставок» провела эксклюзивные показы финала Лиги Чемпионов для VIP-игроков
5 июня, 07:33Промо
Германия выиграла все домашние матчи по ударам в створ с форой (-2,5) при Нагельсманне. 2.13 – продление тренда
4 июня, 14:46
Канадские клубы с 1993 года не выигрывали Кубок Стэнли. «Эдмонтон» – фаворит финала с «Флоридой»
24 июня, 14:28