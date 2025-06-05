Испания – Франция: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита полуфинала Лиги наций

5 июня состоится второй полуфинал Лиги наций, в котором сыграют сборные Испании и Франции. Встреча пройдет в Штутгарте и начнется в 22:00 мск.

Испания – победитель прошлого розыгрыша Лиги Наций. На групповом этапе текущего турнира «Фурия Роха» выиграла пять матчей при одной ничьей, а в четвертьфинале прошла Нидерланды (2:2, 4:3 д.в.). Беспроигрышная серия испанцев составляет уже 15 матчей – 11 побед и 4 ничьи в основное время.

Франция, как и Испания, стала первой в своей группе, а в 1/4 финала оказалась сильнее сборной Хорватии. Трехцветные уступили в первом выездном матче (0:2), но победили с таким же счетом в основное время ответной встречи и оказались точнее соперника в серии пенальти.

В последний раз испанцы и французы встречались в полуфинале Евро-2024. Матч завершился победой команды Луиса де ла Фуэнте со счетом 2:1.

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Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение сборной Испании. На выход «Фурии Рохи» в финал Лиги наций предлагают кэф 1.69, на итоговый успех французов дают 2.26.

Победу испанцев в основное время можно взять за 2.37 , на трехцветных дают 3.30 , вероятность ничьей оценивается в 3.40.

Интересно смотрится ставка на тотал больше 2.5 мячей за 1.96 . Этот исход зашел в пяти матчах Испании подряд.

На тотал меньше 2.5 можно поставить за 1.90 . Обмен голами можно взять за 1.72 , противоположный исход «ОЗ: нет» идет за 2.12.

Большинство игроков БЕТСИТИ выбирают испанцев. На победу чемпионов Европы в основное время матча пришлось 60% от всех ставок на исход, на сборную Франции – 23%, на ничью отдано 17%.

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