«Ипсвич» и «Саутгемптон» вернутся в АПЛ в следующем году, считают букмекеры. Вылетевший «Лестер» не входит в топ-5 фаворитов Чемпионшипа

Букмекеры назвали фаворита Чемпионшипа в сезоне-2025/26.

Первым котируется «Ипсвич» с коэффициентом 5.50, вторым идет «Саутгемптон» за 6.50. Оба клуба в этом сезоне заняли последнее и предпоследнее места в АПЛ и вылетели в Чемпионшип. Также из Премьер-лиги в этом году выбыл «Лестер». «Лисы» котируются только седьмыми претендентами на победу (13.00).

Кроме того, в топ-10 фаворитов входит «Рексхэм» Райна Рейнольдса, который вышел в Чемпионшип по итогам минувшего сезона. Клуб американского актера оформил 3 подряд повышения в классе.

Победитель Чемпионшипа-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Ипсвич» – 5.50;

2. «Саутгемптон» – 6.50;

3. «Шеффилд Юнайтед» – 10.00;

4-6. «Бирмингем» – 11.00;

4-6. «Ковентри» – 11.00;

4-6. «Мидлсбро» – 11.00;

7. «Лестер» – 13.00;

...

10. «Рексхэм» – 17.00.

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