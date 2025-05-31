Симоне Индзаги останется в «Интере» на следующий сезон, уверены букмекеры
Букмекеры уверены, что Симоне Индзаги останется на посту главного тренера «Интера».
Ранее сообщалось, что у Индзаги есть устное соглашение с «Аль-Хилалем». Однако букмекеры считают, что специалист не уедет в Саудовскую Аравию. На то, что «Интер» начнет следующий сезон под руководством Индзаги, дают коэффициент 1.15.
31 мая «Интер» Индзаги сыграет в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ».
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Опубликовала: Венера Кравченко
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