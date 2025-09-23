1.45 – медиафутбольный клуб впервые в истории выйдет в 5-й раунд Кубка России

«БроукБойз» и «Амкал» сыграют в четвертом раунде Фонбет Кубка России.

23 сентября «БроукБойз» встретится с «Соколом». 25 сентября «Амкал» сыграет против «Енисея». Медийные команды котируются андердогами своих встреч у букмекеров.

За 1.45 можно поставить на то, что хотя бы одна медийная команда выйдет в 5-й раунд Кубка России. Этого еще никогда не случалось.

2.50 – «БроукБойз» и «Амкал» проиграют свои матчи и вылетят из Кубка.

