«Салават» проиграл 5 из 6 матчей сезона КХЛ и идет последним в таблице Востока. 1.62 – уступят «Сибири»

«Сибирь» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

«Салават» проиграл 5 из 6 матчей на старте сезона и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 3 очками.

Перед стартом чемпионата «Салават» входил в топ-10 фаворитов на победу в Кубке Гагарина-2026 с коэффициентом 19.00. Сейчас на титул уфимцев дают 50.00.

Букмекеры считают, что «Салават Юлаев» проиграет «Сибири». На победу хозяев дают коэффициент 1.62, на успех гостей 2.31.

Матч пройдет 24 сентября и начнется в 15:30 мск.

