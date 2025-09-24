В 6 последних матчах «Локомотива было минимум по 5 шайб. 1.56 – продление тренда с «Северсталью»
«Локомотив» встретится с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ.
В шести последних матчах ярославского клуба было запрошено минимум по 5 шайб, у «Северстали» – в 3 последних играх.
Букмекеры дают коэффициент 1.56 на продление тренда в сегодняшней встрече – тотал больше 4,5 шайб.
Матч пройдет 24 сентября, начало – в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
