0

Три сезона подряд лучшим бомбардиром РПЛ становится иностранец. 1.65 – продление тренда в сезоне-2025/26

Лучшим бомбардиром РПЛ снова станет иностранец, считают букмекеры.

Последний раз российский футболист выигрывал гонку бомбардиров чемпионата России в сезоне-2021/22 – тогда Гамид Агаларов забил 19 мячей за «Уфу».

С тех пор лучшими бомбардирами становились только легионеры – Малком (23) в сезоне-2022/23, Матео Кассьерра (21) в сезоне-2023/24 и Манфред Угальде (17) в сезоне-2024/25.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 2.10 на то, что в этом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ станет россиянин. 1.65 – гонку выиграет иностранный футболист.

После 9 туров в гонке бомбардиров с 8 голами лидируют полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и форвард «Рубина» Мирлинд Даку.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
