Совет директоров СКА покинул клуб в полном составе. Команда Ротенберга котируется вторым фаворитом следующего Кубка Гагарина

СКА объявил об увольнении совета директоров в полном составе.

Соответствующее решение было принято 30 мая на заседании совета директоров клуба.

Роман Ротенберг остался главным тренером СКА. Результаты его работы в сезоне-2024/25 были признаны неудовлетворительными.

Букмекеры считают петербуржцев вторыми фаворитами Кубка Гагарина в следующем сезоне за 7.00. «Локомотив» – главный претендент на трофей за 6.00.

В прошедшем сезоне СКА занял седьмое место в Западной конференции и проиграл «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

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