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БЕТСИТИ стал лауреатом премии MARSPO Awards 2025

Букмекер забрал полный комплект наград – золото, серебро и бронзу.

Жюри премии признали лучшим турнир по смешанным единоборствам БЕТСИТИ Fight Nights среди медиафутболистов в категории «Лучшее спортивное событие. Неигровые виды спорта».

В рамках этого турнира БЕТСИТИ и Fight Nights объединили два противоположных мира – медиафутбола и боевых искусств. Турнир прошел по правилам кикбоксинга в формате 5 раундов по 2 минуты. Кард бойцов состоял из 9 боев, в одном из них принял участие даже футбольный судья.

Серебро букмекер забрал в категории «Лучший digital-проект в медиа» со спецпроектом «Золотая коллекция», который компания реализовала совместно с «Сиреной» и «Спортсом».

«Золотая коллекция» – игровой спецпроект, направленный на борьбу с баннерной слепотой. Команда проекта использовала формат карточек итальянской компании Panini с изображениями звезд мирового футбола — для этого было нужно следить за рекламой, которая дает возможность участвовать в проекте и выигрывать призы.

Обладателем бронзы стал совместный благотворительный проект с гандбольным клубом «Ростов-Дон» — добрый матч «Мишкопад» в категории «Лучший социальный проект» (бюджет от 1 млн рублей).

«Мишкопад» прошел в январе 2025 года при поддержке благотворительного фонда «Дарина». До начала игры с «Черноморочкой» все посетители встречи могли купить прямо на арене плюшевых мишек. Вырученные средства от продажи игрушек были направлены на лечение Лени Панченко — мальчика, которому был поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз, а также на лечение других детей, кому необходима помощь. В итоге было собрано 503 тысячи рублей, а БЕТСИТИ удвоил эту сумму.

Вместе с финальным свистком зрители синхронно усыпали арену плюшевыми мишками. Зрелищное и яркое видео мгновенно разлетелось по СМИ и telegram-каналам.

MARSPO Awards — профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, эффективно использующих в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга. Премия вручается с 2017 года.

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