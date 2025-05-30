«Эдмонтон» – фаворит финала Кубка Стэнли против «Флориды». Букмекеры считают, что в серии будет 6+ матчей

«Эдмонтон » и «Флорида » встретятся в финале Кубка Стэнли.

«Ойлерс» уверенно обыграли в полуфинале «Даллас» (4-1), «Пантерс» с таким же счетом прошли «Каролину».

Букмекеры считают «Эдмонтон» небольшим фаворитом финала за 1.85. На то, что «Флорида» как и год назад обыграет «Ойлерс» в решающей серии, дают коэффициент 1.95.

Ожидается, что в финале будет минимум 6 матчей. На завершении серии в 7-й игре можно поставить за 2.80.

Финальная серия Кубка Стэнли стартует 5 июня.

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