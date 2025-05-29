8.50 давали на победу Бублика над де Минауром в прематче и 16.00 – при 0:2 по сетам

Александр Бублик победил Алекса де Минаура во втором круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Бублик котировался явным андердогом матча у букмекеров за 8.50 против 1.06 на проход австралийского теннисиста. При 2-0 по сетам в пользу де Минаура на камбэк 62-й ракетки мира давали коэффициент 16.00.

Казахстанский теннисист впервые в карьере добрался до третьего раунда «Ролан Гаррос».

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