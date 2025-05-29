Коэффициент на чемпионство «Оклахомы» в НБА обвалился с 1.57 до 1.18. Вероятность титула – 85%
«Оклахома» завершила серию с «Миннесотой» (4-1) и вышла в финал плей-офф НБА.
«Тандер» котировались явными фаворитами финала Запада с вероятностью прохода в 81%. Итоговые 4-1 считались наиболее вероятным счетом серии.
После выхода в финал плей-офф коэффициент на чемпионство «Оклахомы» обвалился с 1.57 до 1.18. Вероятность титула «Тандер» – 85%.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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