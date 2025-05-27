«Кинопоиск» о трансляциях ATP совместно с BetBoom: «Спортивные контракты очень дорогие. Такие коллаборации дают больше возможностей для новых сделок»
Руководитель спортивного лицензирования «Кинопоиска» Ольга Балыкина рассказала о трансляциях турниров ATP совместно с BetBoom.
«Вместе мы сможем увеличить сегмент аудитории, которой интересен теннис. Спортивные контракты очень дорогие, и, чтобы приобретать для показа в РФ больше соревнований, нужно улучшать их экономику.
Такие коллаборации на взаимовыгодных условиях дают больше возможностей для новых сделок», – отметила Балыкина.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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