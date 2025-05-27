«Мелбет» о партнерстве с «Факелом» после вылета клуба из РПЛ: «Ведем переговоры по условиям нашего будущего сотрудничества»

Бренд-директор БК «Мелбет» Евгения Григорьева заявил, что букмекер продолжит сотрудничество с «Факелом».

Воронежский клуб по итогам сезона вылетел в Первую лигу по итогам, заняв последнее место в РПЛ.

– «Факел» вылетел из РПЛ в вашу лигу – что будет с партнерством?

– Ценность нашего партнерства – не только место в турнирной таблице или принадлежность к конкретной лиге, но и долгосрочный потенциал бренда.

«Факел» – привлекательный маркетинговый актив с сильной региональной поддержкой и лояльной аудиторией. Это гарантирует высокую эффективность рекламных кампаний и глубокое проникновение в целевую группу.

Мы ведем переговоры с клубом по условиям нашего будущего сотрудничества, – заявила Григорьева

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