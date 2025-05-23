Швеция стала фаворитом ЧМ-2025 после сенсационного вылета Канады. Швейцария – 2-я, США – 3-и, Дания – 4-я
Сборная Канады сенсационно вылетела с ЧМ-2025.
Канадцы котировались подавляющими фаворитами турнира перед стартом плей-офф, однако вылетели уже на стадии 1/4 финала, проиграв Дании (1:2).
Новым фаворитом у букмекеров стала сборная Швеции – на ее золотые медали дают коэффициент 1.90. Швейцария – ее главный конкурент за 3.00.
Победитель ЧМ-2025 по версии букмекеров:
1. Швеция – 1.90
2. Швейцария – 3.00
3. США – 5.00
4. Дания – 25.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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